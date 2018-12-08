Дома из бруса - качественное жилье

Деревянные дома - это практичное и комфортное решение.



В последнее время многие стремятся строить на загородных участках в деревянные дома из бруса. Заказать строительство по доступным ценам можно в компании СК "Русская построечка". Для строительства может использоваться профилированный или обрезной брус. И тот, и другой материал имеет свои достоинства и недостатки. Но в любом случае древесина является экологически чистым материалом, поэтому проживание в доме из бруса будет безопасным. Кроме того некоторые породы деревья выделяют полезные вещества для организма.

Древесина легко поддается обработке, поэтому при желании можно заказать сложные конструктивные решения. При качественной обработке стеновых конструкций, дом может эксплуатироваться длительное время. Строение он отличается великолепными показателями тепло - и звукопроводности.

Обрезной брус является более выгодным материалом с точки зрения теплопроводности, поскольку при его укладке дополнительно укладывается утеплитель и обустраивается вентилируемая конструкция . Это позволяет в значительной степени снизить затраты на обогрев внутренних помещений.

Технология строительства деревянных домов из обрезного бруса довольно сложная, так как она предполагает применение большого количества ручных операций. В процессе строительства дома понадобится делать резку пазов, правильно стыковать узлы делать необходимые запилы. Именно поэтому качество строений из обрезного бруса во многом зависит от опыта и квалификации строителей.

Профилированный брус предполагает создание особенного профиля. За счет этого соединения отдельных бревен между собой осуществляются за счет создаваемых пазов. Как правило, боковые грани обрабатываются до получения гладкой поверхности. Это позволяет не использовать дополнительно внешнюю обшивку.

Такой материал отличается простотой монтажа. Отдельные бревна не нужно при укладке подгонять. Верхний брус всегда точно прилегает к нижнему бревну за счет предварительной специальной обработки. Кроме этого в профилированный брус даёт меньшую усадку, поэтому минимизируется риски возникновения деформаций в течение срока эксплуатации.

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