Финские камины для дома

Традиционные финские камины tulikivi - предназначены для установки в частных домах.

Финская компания tulikivi - это признанный лидер в производстве каминов для частных домов. Особенностью конструкций является то, что в них используется натуральный камень - талькомагнезит. Природный материал добывается в Финляндии и обязательно проходит лабораторные исследования на соответствие существующим стандартам. При нагреве камень не выделяет вредные вещества, поэтому безопасен для применения в жилых помещениях. Срок службы каменного камина от финского производителя почти неограничен.

Благодаря уникальным свойствам талькомагнезита удается создавать камины, которые аккумулируют тепло и сохранять его длительное время. Заказать камин от финского производителя можно здесь https://www.tulikivi.lv/.

Финский производитель предлагает огромное количество дизайнерских оформлений каминов. Поэтому подобрать очаг к интерьеру помещения несложно. Также можно заказать изделие в соответствии с индивидуальным техническим заданием. В моделях устанавливаются панорамные стеклянные чугунные дверцы. Это позволяет создавать в помещении атмосферу уюта. Для простоты ухода применяется специальная защита от загрязнений.

Классические модели каминов могут быть угловыми, пристенными или разделительными. Они отличаются различными габаритами. Поскольку основой каминов tulikivi является натуральный камень, то цветовое оформление одинаковое для всех изделий, но при этом их неповторимость создается благодаря рисунку камня. То есть, можно говорить о том, что два одинаковых камина создать просто невозможно.

Любой камин от финского производителя очень быстро выходит на полную мощность. После того после прекращения процесса горения теплоотдача сохраняется в течение 18- 48 часов в зависимости от модели. КПД изделий - около 80%.

Камины в частном доме являются ключевым моментом интерьера помещения. Наиболее часто они устанавливаются в гостиной, где тихими зимними вечерами собираются домочадцы. Но, кроме этого такую конструкцию можно считать разновидностью дополнительного отопления помещения. Благодаря использованию каминов удается сэкономить электричество и газ.

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