Пептидные технологии - способ борьбы со старением организма

Старость - это биологическое явление, замедлить которое можно попробовать с помощью пептидных технологий*.

В результате старения человеческого организма наблюдается постепенное ухудшение всех функций отдельных систем жизнедеятельности. Причиной этого является замедление синтеза белка в тканях организма. Сегодня разработаны специальные эффективные пептидные технологии, которые позволяют производить средства, воздействие которых направлено на восстановление синтеза белка. Более подробно почитать об этом можно здесь peptide-russia.ru.

Пептиды.

Российскими учеными была разработана новая методика, позволяющая продлить жизненные ресурсы человеческого организма. Основой разработок являлось понимание того, что со старением организма можно бороться, если восстановить нормальный синтез белка.

Пептиды Хавинсона - это особые биорегуляторы. Он способны попадать в клетку ткани и запускать восстановительные процессы, нормализуя функции всех органов. Это позволяет попробовать успешно бороться с процессами старения.

Для изготовления специализированных препаратов используются белки здоровых и молодых животных. Важно понимать, что разнообразие препаратов, позволяет подбирать их в соответствии с индивидуальными особенностями человеческого организма. То есть, перед их применением необходимо пройти обследование с целью диагностировать нарушения в работе тех или иных органов.



Исследованиями было доказано:

• Натуральные пептиды способны снизить риски возникновения онкологических патологий, а также нормализовать процессы в кроветворных органах и костных тканях. Такие препараты показаны в качестве биорегуляторов, поддерживающих функцию зрения. Они благоприятно воздействуют на мышечные ткани и органы малого мочеполовой системы

• Синтезированные пептиды благотворно влияют на состояние кровеносной системы, очищая сосуды от холестериновых бляшек. Препараты показаны при болезнях опорно-двигательного аппарата. Благодаря им нормализуется работа пищеварительной, иммунной и дыхательной системы, улучшается работа клеток головного мозга.

Сегодня также широко используются различные косметические средства в состав которых входят пептиды Хевинсона. Уникальные вещества включаются в состав как лечебной, так и косметической продукции. В короткое время при их применении могут разглаживаться морщины и происходить обновление верхнего слоя кожи.

* О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.

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