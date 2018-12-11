Финансовая компания Zumbi Money - возможность получения пассивного дохода по вкладам

Благодаря работе профессиональных трейдеров в компании Zumbi Money можно пробовать получать постоянный доход.

Принцип работы финансовой организации Zumbi Money основан на привлечении денежных средств от инвесторов и выплате им вознаграждения по результатам проведения торгов на площадках Форекс. Суммы начисляются в соответствии с условиями выбранных инвестиционных проектов.

Минимальный вклад достаточно разумный. Понятно, что больше сумма инвестиции, тем больше будет полученный доход. С предложениями от финансовой компании Zumbi Money можно познакомиться здесь https://zumbimoney.com.

Особенностью работы компании является то, что деньги вкладчиков сразу начинают работать на специализированных торговых ресурсах. Срок использования вложенных средств составляет десятки дней и более. При этом инвесторам предоставляется возможность ежедневного снятия процента от дохода. Условия определяется в зависимости от выбора проекта.

Удобным инструментом для пользователя является система вывода средств. Такие операции осуществляются моментально, то есть, деньги попадают на счет инвестора сразу же после начисления процентов. Снимать финансовые средства можно на любые карты или на счета, открытые в электронных системах.

Особенностью работы компании является то, что расчеты осуществляются в долларах США. Но при этом инвесторам предоставляется возможность использовать рубли для пополнения счета. Впоследствии они будут конвертированы по существующему курсу.

Для того чтобы стать инвестором необходимо пройти процедуру регистрации. Она не сложная, так как сайт финансовой компании интуитивно понятный. После регистрации открывается доступ в личный кабинет, где размещаются вся необходимая информация.

Надежность компании обеспечивается тем, что форекс брокеры гарантируют страхование вложенных денежных средств. Интернет-ресурс обеспечен специальной защитой от DDoS атак. База данных не хранится на клиентском ресурсе, а размещена на специальном сервере, поэтому взломать ее очень сложно. В любое время суток можно получить поддержку от специалистов. Для этого необходимо воспользоваться вкладкой «Служба поддержки».

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