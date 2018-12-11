Паркетный клей Recoll (Реколл) в интернет-магазине kleim-parket.ru

Итальянская фирма Recoll является производителем обширного ассортимента клеев для паркета и фанеры.

Очень востребованным при укладке паркета и склейки фанеры является клей от итальянского производителя Recoll. Обширная линейка продукции позволяет правильно подобрать материал, что гарантирует высокое качество проводимых работ. Приобрести клей Recoll (Реколл) можно здесь https://www.kleim-parket.ru/catalog/recoll-44/.

Популярные варианты.

Превосходными эксплуатационными свойствами отличается однокомпонентный клей SILANBLOCK SM изготовленный на основе силано-модифицированные полимеров. Он обладает повышенной эластичностью и практически исключает усадку. В составе материала не содержится вредных веществ, способных вызвать аллергические реакции. Среди важных эксплуатационных достоинств - хорошие шумопоглощающие свойства. Материал можно использовать для монтажа самых различных видов паркета на различных поверхностях. Допускается применять клей при обустройстве полов с подогревом.

Востребованными являются и другие виды клеев:

• Parquet T56. Этот двухкомпонентный состав изготавливается она основе эпоксидной смолы. Дополнительным компонентом является полиуретан. Данный материал является оптимальным вариантом для монтажа деревянных покрытий на цементную стяжку и другие не пористые основы.

• IBC 10-2c Eco Green Line. Двухкомпонентный состав является модифицированной «эко» версией. Материал не имеет запаха и может применяться, как без запаха. Особенностью клея является, что он в кратчайшее время приобретает максимальную прочность.

• PARQUET 290. Данный водно-дисперсионный состав применяется для монтажа многослойного или ламинированного паркета, а также нелакированной доски. Его можно использовать на бетонных и цементных основаниях.

Для подготовки поверхностей необходимо использовать специальную грунтовку. Данный материал должен наноситься на чистую и сухую поверхность. После нанесения грунтовки она должна высохнуть в течение 2-3 часов.

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