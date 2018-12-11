Розы в коробке - оригинальный и стильный букет

Роскошно выглядит букет роз, который преподносится в коробке.

Красивые розы в коробке - это современный тренд, который пользуется огромным спросом. Такие флористические композиции уместны в любых жизненных ситуациях. Их можно дарить по какому-либо торжественному поводу или просто для того чтобы доставить любимой женщине радость и положительные эмоции.

Несмотря на то, что популярными букеты в коробках стали совсем недавно, такая традиция существовала издавна во многих странах. Для того чтобы преподнести букет использовались обычные шляпные коробки. Существует много легенд и преданий, которые описывают случаи , когда таким способ выражалась любовь и признание. В Европе любят рассказывать о том, что знаменитый драматург Бернард Шоу преподнес актрисе Стеллы Кэмпбелл букет в коробке из-под шляпки, куда дополнительно вложил записку с признанием исключительного таланта красавицы. С этого моменты завязался их роман, который длился 40 лет. После того, как известная актриса умерла, в той самой шляпке были обнаружены все письма от Бернарда Шоу.

Особенности букетов.

Сегодня специальные коробки для цветов могут изготавливаться из различных материалов. Они отличаются по форме и бывают:

• Круглыми.

• Трапециевидными.

• Квадратными или прямоугольной.

• В виде сердца, шкатулок и сундуков.

Чтобы дольше сохранить цветы, внутри коробка отделывается специальным влагостойким материалом. Внутри их укладывается специальная губка, пропитанная специальной жидкостью. Именно такая технология позволяет сохранять красивые розы длительное время.

Великолепные розы, подаренные в шляпной коробке - это способ выразить любимому человеку самые тёплые чувства. Букет в коробке удобно нести, поэтому даже в общественном транспорте минимизируются риски повреждения цветов. Кроме того удачно составленная флористическая композиция не потеряет форму в течение длительного времени. Безусловно, следует отметить, что оригинальная композиция выглядит очень стильно. Она прекрасно дополнит интерьер и при этом полностью отпадает необходимость в приобретении вазы.

Чтобы сохранить цветы на более длительное время необходимо только периодически поливать водой комнатной температуры губку, которая имеется внутри коробки. Размещать оригинальный букет рекомендуется вдали от сквозняков и прямых солнечных лучей.

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