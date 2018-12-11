Входные металлические двери - надежная защита от проникновения

Металлические входные двери гарантируют высокую степень безопасности.

Сегодня металлические двери представлены производителями в огромном разнообразии. Изделия отличаются хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками, поэтому пользуются повышенным спросом. Кроме того они отличаются хорошими эстетическими качествами, поэтому купить входные двери в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями пожалуй не составит труда.

Варианты конструкций.

При производстве металлических дверей сегодня дополнительно используются вспомогательные материалы. Это гарантирует не только великолепный внешний вид, но и позволяет обеспечить хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. В любой конструкции изделий обязательно предусматриваются ребра жесткости, что повышает эффективность использования.



Неотъемлемый атрибут металлических входных дверей - усиленные петли. Благодаря этим аксессуарам дверная конструкция способна выдерживать большой вес металлического полотна, что уменьшает какие-либо деформации. Дверная коробка, для изготовления которой применяется высококачественный материал с повышенной прочностью, монтируется с помощью мощных железных анкеров.

Защитные свойства металлических дверей всецело зависит от используемых материалов и непосредственно конструкции. Сегодня можно приобрести следующие виды металлических дверей:

• Бюджетные двери, для изготовления которых применяются одиночные металлические листы небольшой толщины. Изделия, как правило, поставляются с обычным замком, поэтому они вряд ли помогут защитить жилище от взлома.

• Бронированные двери, для их изготовления применяется толстый металл толщиной не менее 6 мм. Такой вариант более дорогостоящий. Очень часто в таких конструкциях устанавливается два металлических листа. Изделия обязательно оснащаются несколькими надежными замками, поэтому такие двери являются надежной защитой и взломать их очень сложно или практически невозможно.

Сегодня производители предлагают и другие варианты. Это пуленепробиваемые и противопожарные входные двери. Вряд ли такие конструкции являются подходящим вариантом для использования в жилых помещениях. Их рекомендуется устанавливать на специализированных объектах, где хранятся важные документы или ценные предметы, которым требуются эффективная защита.

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