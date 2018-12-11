iPhone XR - красивая модель с хорошими техническими характеристиками

iPhone XR отличается рядом выгодных преимуществ в сравнении с ранее выпущенными флагманскими моделями.

iPhone XR предлагается в шести вариантах цветового оформления. Это настолько привлекательно, что после покупки выбранного варианта будет трудно вернуться к распространенному черно-белому оформлению гаджета. Вокруг корпуса установлен алюминиевый каркас, а стекло дисплея считается более прочным, чем во всех других устройствах.

Данный смартфон является надежным устройством. В нем предусмотрена защита от воды, поэтому с гаджетом можно смело попробовать искупаться, но только не в море. Соленая вода способна убить электронику. Также без опаски можно производить съемку неблагоприятных погодных условиях, к примеру, во время снегопада или дождя. Да и бытовые неурядицы, например связанные с проливанием чашки воды на телефон, скорее всего не приведут к поломке устройства.

В гаджете установлен емкий аккумулятор. Согласно утверждениям производителя смартфон может проработать на полтора часа дольше, чем ранее выпущенные модели. То есть без зарядки его можно использовать практически целый день.

В устройстве установлена мощная камера, что позволяет делать высококачественные фото. В iPhone XR используется совершенно новая функция Smart HDR. Она позволяет захватывать одновременно большое количество фотографий и с помощью процессора выбирать лучшее с каждого снимка для создания одной фотографии. Также в устройстве установлены великолепные стереодинамики. Имеется возможность установить громкий звонок или послушать качественное музыкальное воспроизведение.

Экран на гаджете довольно большой. Его диагональ составляет 6,1 дюйма. Высокое качество изображения достигается разрешением 828 х 1792 точки. Хорошие технические характеристики обусловлены использованием в устройстве процессора A12 Bionic от Apple. Этот компонент сегодня устанавливается на все модели и гарантирует потрясающую производительность. Чипсет обрабатывает 5 трлн. операций в секунду. Это значит, что гаджет может потянуть любые игровые программные продукты. В смартфоне может быть установлена внутренняя память в объеме 64, 128 или 256 Гб. Операционная система iOS 12 обеспечивает устойчивую работу. Производитель предлагает ее регулярные обновления.

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