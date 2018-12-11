Особенности аренды автовышек

Автовышки - это очень востребованный вид автотранспорта, позволяющий облегчить проведение высотных работ.

Очень часто автовышки требуются для проведения разовых работ, поэтому не всегда имеет смысл приобретать их. Гораздо выгоднее может быть взять спецтехнику в аренду. Сделать это можно здесь http://stroyt.ru/. В автопарке компании представлено большое количество разнообразных транспортных средств, поэтому выбрать подходящую машину для выполнения конкретных работ не составит труда. Спецтехника содержится в хорошем состоянии. Она регулярно проходит техническое обслуживание. Все транспортные средства имеют соответствующие сертификаты. Водители автовышек являются профессионалами, они обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы качественно выполнить самые сложные работы.

Виды и сферы применения.

При выборе автовышки следует обращать на ряд важных факторов. Прежде всего, спецтехника должна обеспечивать необходимый уровень подъема. Очень востребованным являются телескопические автовышки, которые позволяют поднимать грузы на значительную высоту. Важной особенностью современных машин является то, что подъемным устройством можно управлять не только из кабины водителя, но и при помощи пульта дистанционного управления. Обычно телескопические автовышки применяются при проведении работ на фасадах высотных зданий.

Коленчатый вид автовышек - наиболее широко распространенный вариант. В таких спецмашинах часто устанавливается стрела, которая может подниматься на высоту до 20 м. Такая спецтехника востребована при проведении рабочих операций в подмостовом пространстве. Особенностью эксплуатации данного вида автовышек является необходимость правильной установки противовесов.

Наиболее часто различные виды автовышек применяются в следующих случаях:

• При выполнении электромонтажных работ. Они требуются для прокатки провода в линиях электропередач или его замене.

• При проведении фасадных работ, к примеру, когда требуется установить осветительные приборы, выполнить отделку фасада.

• При монтаже системы наружного утепления или установке сплит систем.

• При обрезке деревьев вдоль улиц.

Все автовышки отличаются компактностью и хорошей маневренностью. Это позволяет использовать данный вид техники в сложных рабочих условиях.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.