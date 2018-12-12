Яндекс Такси - удобный сервис

Используя приложение Яндекс Такси можно быстро добраться в любое место города.

Сегодня высокие технологии затронули различные сферы жизнедеятельности современных людей. Не стал исключением и рынок пассажирских перевозок. В частности многие жители больших городов стали часто пользоваться удобным сервисом Яндекс такси.

Особенности сервиса.

Яндекс такси - это уникальный сервис, позволяющий в кратчайшее время попробовать вызвать автомобиль. При этом выполняется это с помощью компьютера или любого мобильного устройства. То есть, риски каких-либо сбоев, связанных со звонком диспетчеру почти исключаются. Особенностью сервиса, работающего в сфере перевозок в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других больших городах заключается в том, что компания сотрудничает с различными перевозчиками. Это позволяет в оптимальное время предоставить машину в любое место города.

Благодаря использованию специальных приложений на мобильных устройствах значительно упростилась процедура заказа такси. Сегодня функции подачи автомобиля через сервис Яндекс такси по указанному времени нет. Можно заказать машину немедленно или же в течение 10 минут. Это не всегда удобно, так как исключается возможность заблаговременного заказа машины. Но, с другой стороны, таким способом перевозчиком почти гарантируется то, что машина будет подана практически сразу после заказа.

При заказе такси через данный сервис указывается, откуда и куда нужно будет ехать. После отправки заказа придёт SMS подтверждение о его принятии. Сервис Яндекс такси предлагает выгодные тарифы. Оплатить услугу можно картой или наличными. Кроме этого при заказе имеется возможность указать свои пожелания, к примеру, это может быть наличие детского кресла в автомобиле.

Охарактеризовать сервис Яндекс такси можно так: быстро, удобно и комфортно. Именно поэтому востребованность услуги постоянно возрастает. Кроме того привлекательным факторам оказывается то, что Яндекс Такси работает только с проверенными компаниями перевозчиков. Это значит, что все автомобили проходят регулярное профилактическое обслуживание, а водители обладают достаточным опытом, чтобы обеспечивать комфортную поездку пассажирам.

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