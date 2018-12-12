Особенности авиадоставки грузов из Китая

Мощная авиаинфраструктура Китая гарантирует организацию грузоперевозок в оптимальные сроки.

Авиадоставка и растаможка из китая осуществляется в короткие сроки. Авиадоставка грузов из Китая является эффективным и безопасным способом в случаях, когда необходимо доставить опасные или скоропортящиеся грузы. В современных самолетах можно перевозить любые грузы, имеющие разный вес и габариты.

Сегодня авиадоставки из Китая организуются специализированными компаниями, в которых работают опытные и грамотные специалисты. Они контролируют все операции связанные с отправкой грузов. В частности, специалистами оформляется ряд документов, подтверждающих легальность перемещения груза. После доставки грузов в указанный аэропорт, выполняется их растаможка. Такой комплекс услуг называется «под ключ». Благодаря грамотным мероприятиям почти исключается возможность повреждения груза при транспортировке.

Популярность услуги доставки товаров авиа путем «под ключ» объясняется тем, что специализированные фирмы гарантируют определенные сроки доставки с учетом растаможки. Как правило, они не превышают 5 дней. Кроме этого очень удобно то, что можно в любое время получить необходимую информацию о состоянии груза. Он сопровождается от места вылета до прилёта в аэропорт назначения.

Безусловно, определенные риски при организации авиадоставок из Китая существуют. Форс-мажорные обстоятельства возникают например при неблагоприятных погодных условиях. Но для таких ситуаций предусматривается страховой срок доставки. Это позволяет практически исключить возможные финансовые потери.

Также следует учитывать, что авиаперевозки отличаются высокой стоимостью. Этот фактор, хотя оправдан скоростью и безопасностью, часто является причиной отказа от использования авиатранспорта для перевозки грузов. Стоимость авиадоставки зависит от многих факторов. На неё влияет особенность применяемой упаковки груза, а также длина маршрута. Всегда значительно увеличивает цену срочность доставки. Кроме того стоимость услуг в значительной степени зависит от времени организации авиадоставки. Цены увеличиваются во время праздников и каких-либо международных каникул.

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