Установка домофона для безопасности проживания

Домофоны считаются важным компонентом систем безопасности жилья.



Сегодня домофоны - это очень востребованное устройство. Они устанавливаются практически в каждом многоэтажном жилом доме. Производители предлагают огромное разнообразие конструкции с различным функционалом. Заказать установку домофона можно здесь http://www.ndomofon.com.

Особенности применения устройств.

Главной особенностью домофона является простота использования устройства. Освоить его может легко человек, который не силен в каких-либо технических новинках. При выборе домофона необходимо обратить внимание на его функционал. Бюджетные модели аудиодомофоны позволяют просто услышать голос гостя через простейшее переговорное устройство. Конечно же, уровень защиты при использовании таких устройств небольшой.

Если требуется гарантировать более надежную защиту, то лучше отдавать предпочтение видеодомофону. Они позволяют увидеть человека, который нажал кнопку вызова. Но такие устройства естественно являются более дорогостоящими. Безусловным преимуществом любого видеодомофона является возможность живого общения с посетителем посредством использования системы безопасности. То есть всегда можно будет точно определиться с тем, стоит ли его пускать в собственное жилье. Но при этом качество картинки может быть разным.

Сегодня все чаще устанавливаются модели домофонов, к которым подключаются несколько камер. Это позволяет расширить границы видеонаблюдения. Такой фактор увеличивает безопасность, так как позволяет обнаружить посетителя, который находится на подконтрольной территории, но при этом не нажимал кнопку вызова. Также имеются модели, где имеется функция записи. Она автоматически включается, если в зоне наблюдения обнаруживается какое-либо движение. Это позволяет обнаружить посетителя до того, как он нажмет кнопку вызова.

В многоквартирных домах используется многоабонентские домофоны. В этом случае на двери подъезда устанавливается устройство вызова, которое позволяет соединяться со всеми абонентами. Постепенно все более востребованными являются беспроводные системы, работающие через ip-адрес или посредством подключению к телефонной линии. В этом случае для обустройства системы безопасности не требуется протягивать отдельный кабель.

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