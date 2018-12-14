Планшет Samsung galaxy tab a - удобный семейный гаджет

Планшет Samsung galaxy tab a - удобное в использовании устройство с хорошими техническими характеристиками.

Компания Samsung является известным производителем различных мобильных устройств. Примечательно, что пожалуй ни один продукт, предлагаемый на рынке, нельзя назвать совсем неудачным. Даже если принимались не совсем верные решения, то быстро вносились изменения в следующие модели. Большой популярностью сегодня пользуется планшет Samsung galaxy tab a с большой диагональю. Его предлагает интернет магазин цифровой техники «Техносила», который занимает лидерские позиции на рынке электроники уже в течение многих лет.

Устройство отличается довольно лаконичным дизайном. Корпус изготовлен из прочного пластика и имеет удобную форму. В гаджете отсутствуют острые углы, и нет ничего лишнего. Все кнопки расположены на стандартных местах. Планшет нельзя считать слишком тонким, но он хорошо помещается в руке. Вес гаджета - 525 г. Можно приобрести планшет Samsung galaxy tab a в различном цветовом оформлении. Наиболее востребованными являются черные модели. Как вариант, производители предлагают гаджеты в белом и голубом корпусе.

Экран выглядит стандартно, он узнаваем, как и в других устройствах от известного производителя. Дисплей обрамлен тонкой рамкой. На верхней части установлен глазок фронтальной камеры и нанесен логотип производителя в серебристых тонах. Внизу расположены три кнопки: «Домой», «Назад» и «Диспетчер задач».

На тыльной стороне находится глазок основной камеры, которая оснащена вспышкой светодиодного типа. Регулятор громкости звука, клавиши включения устройства и его блокировки, слот для sim-карты и лоток для карты памяти расположены на правой грани. Сверху гаджета установлено отверстие для микрофона, разъем для микро USB, а также вход для гарнитуры стандартного размера.

Разрешение экрана достаточное для того, чтобы получать качественно картинку. Сенсор работает хорошо, на все прикосновения отвечает очень быстро. В устройстве используется процессор Exynos 7870 Octa, который гарантирует хорошее быстродействие. В планшете установлено 2 ГБ оперативной памяти и 16 Гб встроенной. Этого вполне достаточно для решения повседневных задач. Камера в устройстве также позволяет делать качественные снимки.

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