Группа отелей Евразия - высокая комфортность проживания

Группа отелей Евразия предлагает гостям Санкт-Петербурга остановиться в уютных и недорогих мини-отелях.

Группа отелей Евразия предлагает услуги в гостиничной сфере Санкт-Петербурга с 2003 года. Современная гостиничная сеть находится в постоянном развитии. Все в мини-отели оснащены в соответствии с мировыми стандартами, что позволяет обеспечить комфортное проживание гостям города. Кроме того в гостиницах предлагаются различные дополнительные услуги. Особо востребованной является аренда конференц-зала для проведения бизнес-переговоров или совещаний. Особенностью всех отелей, которые входят в группу Евразия является то, что они обустроены в отдельных зданиях и расположены в непосредственной близости к станциям метро.

Недорогим вариантом является отель на горьковской, который называется «Евразия». В непосредственной близости также находится станция метро «Петроградская». Отсюда можно легко добраться до выставочного зала «Ленэкспо» и спортивного комплекса «Юбилейный». Примечательной особенностью является то, что гостиница расположена в историческом районе в отреставрированном здании XIX века.

Также в этом районе расположен оригинальный мини-отель «Амстердам». В них имеется только 11 номеров, но все они соответствуют самым высоким требованиям. Уникальный дизайн позволяет передать атмосферу старого Петербурга. В этой гостинице можно арендовать небольшой конференц-зал с целью проведения бизнес-переговоров или совещаний. Это специализированное помещение может вместить до 15 человек, и оснащено всем необходимым оборудованием для деловой встречи.

В самом центре Санкт-Петербурга расположен отель мини-отель «Привилегия». Рядом с ним находится метро Чернышевская, а в непосредственной близости расположено множество крупных бизнес-центров и известных исторических достопримечательностей старинного города. Особенностью отеля является то, что в нем имеется специально оборудованный номер для молодоженов. В нем установлено джакузи с гидромассажем и выделены красиво оформленные зоны для романтического времяпровождения.

Более подробную информацию о других отелях группы Евразия можно найти на сайте. Также здесь можно забронировать понравившийся номер на определенный период.

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