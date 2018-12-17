Вакцина Тетраксим - эффективная защита от инфекционных болезней

Вакцина Тетраксим* - комбинированное средство, позволяющее противостоять группе инфекционных болезней.

Вакцинирование в детском возрасте рекомендуют

проводить обязательно. Таким способом можно попробовать защитить ребенка от многих тяжелых инфекционных заболеваний, которые могут нести угрозу здоровью. Для вакцинации детей старше 3 лет применяется вакцина Тетраксим. Более подробную информацию можно о ней можно получить здесь https://selecthealth.ru/vaccines/tetraksim/.

Особенности.

Вакцина Тетрасим позволяет выработать защитные реакции у ребенка против таких инфекционных болезней:

• Коклюша. Данная бактериальная болезнь сопровождается сильным, надрывным кашлем и может привести к серьезным осложнениям.

• Столбняка. Данное заболевание поражает нервную систему и несет угрозу жизни.

• Дифтерия. Возбудители заболевания способны поражать глотку и вызывать удушье.

• Полиомиелита. Эта патология способна вызвать паралич и вызывать деформации костей.

Вакцина представляет собой состав белого цвета, который используется для внутримышечного введения. Важно помнить, что вакцинирование должно проводиться только в медучреждении в соответствии с инструкцией по определенной схеме:

• Первый укол выполняется в 3 месячном возрасте.

• Вакцинация повторяется в возрасте 4,5 и 6 месяцев.

• При достижении ребенком полуторагодовалого возраста проводится ревакцинация. То есть, препарат вводится однократно.

Важно помнить, что вакцинация может проводиться только здоровым детям. Любые заболевания являются противопоказанием к ней. Кроме того обязательно нужно исключить наличие аллергических реакций на компоненты вакцины.

Как правило, вакцинация тетраксимом переносится детьми легко. Иногда возникает небольшое покраснение и незначительные болезненные ощущения в месте укола. Такие реакции, обычно, исчезают в течение нескольких суток. Но в редких случаях может наблюдаться повышение температуры, а также ухудшении состояния ребенка, характеризующееся нарушением аппетита и желудочно-кишечным расстройством. Кроме этого у ребенка могут возникнуть головные боли, которые спровоцируют бессонницу. В любом случае, если малыш после вакцинации ведет себя неспокойно, то в срочном порядке следует проконсультироваться с доктором.

* О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.

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