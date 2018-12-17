Вакцина Тетраксим - эффективная защита от инфекционных болезней

Вакцина Тетраксим* - комбинированное средство, позволяющее противостоять группе инфекционных болезней.
Вакцинирование в детском возрасте рекомендуют
проводить обязательно. Таким способом можно попробовать защитить ребенка от многих тяжелых инфекционных заболеваний, которые могут нести угрозу здоровью. Для вакцинации детей старше 3 лет применяется вакцина Тетраксим. Более подробную информацию можно о ней можно получить здесь https://selecthealth.ru/vaccines/tetraksim/.
Особенности.
Вакцина Тетрасим позволяет выработать защитные реакции у ребенка против таких инфекционных болезней:
• Коклюша. Данная бактериальная болезнь сопровождается сильным, надрывным кашлем и может привести к серьезным осложнениям.
• Столбняка. Данное заболевание поражает нервную систему и несет угрозу жизни.
• Дифтерия. Возбудители заболевания способны поражать глотку и вызывать удушье.
• Полиомиелита. Эта патология способна вызвать паралич и вызывать деформации костей.
Вакцина представляет собой состав белого цвета, который используется для внутримышечного введения. Важно помнить, что вакцинирование должно проводиться только в медучреждении в соответствии с инструкцией по определенной схеме:
• Первый укол выполняется в 3 месячном возрасте.
• Вакцинация повторяется в возрасте 4,5 и 6 месяцев.
• При достижении ребенком полуторагодовалого возраста проводится ревакцинация. То есть, препарат вводится однократно.
Важно помнить, что вакцинация может проводиться только здоровым детям. Любые заболевания являются противопоказанием к ней. Кроме того обязательно нужно исключить наличие аллергических реакций на компоненты вакцины.
Как правило, вакцинация тетраксимом переносится детьми легко. Иногда возникает небольшое покраснение и незначительные болезненные ощущения в месте укола. Такие реакции, обычно, исчезают в течение нескольких суток. Но в редких случаях может наблюдаться повышение температуры, а также ухудшении состояния ребенка, характеризующееся нарушением аппетита и желудочно-кишечным расстройством. Кроме этого у ребенка могут возникнуть головные боли, которые спровоцируют бессонницу. В любом случае, если малыш после вакцинации ведет себя неспокойно, то в срочном порядке следует проконсультироваться с доктором.
* О противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.
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