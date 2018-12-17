Проект Flawery - сервис по доставке цветов

Проект Flawery - это сервис-агрегатор, объединяющий предложения огромного количества цветочных магазинов.

Купить букет Flawery можно очень быстро в режиме онлайн. На интернет ресурсе можно быстро выбрать в каталоге понравившийся букет. Это позволяет сэкономить время. После выбора букета открывается чат с флористом, где можно уточнить все нюансы, а именно:

• Высказать пожелания по цветам.

• Оговорить условия доставки.

• Выбрать вариант упаковки.

После решения всех вопросов необходимо будет оплатить заказ. Очень удобно, что посетитель сайта имеет возможность выбрать ближайший цветочный салон. Сегодня сервис Flawery работает в более чем 50 городах России.

Особенности выбора букетов.

Предлагаемый ассортимент букетов на сайте просто поражает своим разнообразием.

Наибольшим спросом пользуются букеты из роз. И это вполне объяснимо, ведь именно розу называют Королевой цветов. Такие букеты уместны по самым различным поводам. Качество цветов, предлагаемым сервисом Flawery гарантируется. Роскошный букет будет восхищать не менее 7 дней, если за ним правильно ухаживать.

Особой изысканностью отличаются букеты из орхидей. По одной из легенд эти цветы являются осколками радуги рассыпавшейся по земле. Существует несколько правил относительно того, по каким случаям преподносятся букеты из орхидей различных цветов:

• Голубые подчеркивают уникальность отношений.

• Фиолетовые символизируют уважение.

• Белые акцентирует внимание на возвышенных чувствах.

• Желтые указывает на определенный интерес.

• Розовые олицетворяют искренность чувств.

• Пестрые предполагают продолжение отношений.

Милые букеты из ромашек вряд ли кого-либо могут оставить равнодушными. Такие неприхотливые цветы, отличающиеся изысканной простотой, позволят красноречиво передать свое отношение к человеку. Их можно преподносить не только по какому-либо поводу, но и просто так. Необычные композиции из ромашек подчеркивают великолепный вкус дарителя. Такие букеты являются модным трендом на протяжении нескольких последних лет.

На сайте представлено много другой полезной информации о том, как правильно выбирать цветы. Кроме того можно дополнительно позвонить по контактным телефонам с целью проконсультироваться со специалистами.

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