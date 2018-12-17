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Почти 600 единиц снегоуборочной техники работало на дорогах Нижнего Новгорода днём 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.
По данным городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства, на борьбу со снегом вышло 556 единиц снегоуборочной техники. Были задействованы грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы и прочая техника.
Также, по данным департамента, 19-20 декабря для уборки снега с улиц Нижнего Новгорода было задействовано 857 дорожных рабочих. Силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций вывезено более 10 тысяч кубометров снега, для чего потребовались 59 самосвалов ночью и 52 – днем.
Кроме того, для предотвращения гололеда было высыпано 1 240 тонн пескосоляной смеси и 47,5 тонн химического реагента.
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