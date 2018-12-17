Почти 600 единиц снегоуборочной техники работало на дорогах Нижнего Новгорода днём 20 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 600 единиц снегоуборочной техники работало на дорогах Нижнего Новгорода днём 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

По данным городского департамента благоустройства и дорожного хозяйства, на борьбу со снегом вышло 556 единиц снегоуборочной техники. Были задействованы грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы и прочая техника.

Также, по данным департамента, 19-20 декабря для уборки снега с улиц Нижнего Новгорода было задействовано 857 дорожных рабочих. Силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций вывезено более 10 тысяч кубометров снега, для чего потребовались 59 самосвалов ночью и 52 – днем.

Кроме того, для предотвращения гололеда было высыпано 1 240 тонн пескосоляной смеси и 47,5 тонн химического реагента.