Первые 11 из ста новых ЛИАЗов, закупленных мэрией в 2018 году, вышли на маршруты Нижнего Новгорода Общество

Новый ЛИАЗ на городском маршруте Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первые 11 из ста новых ЛИАЗов, закупленных в 2018 году для муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода, вышли в рейсы 20 декабря. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Пять новых автобусов начали курсировать по маршруту №43 (Щербинки - Долгополова), шесть - по маршруту №48 (Сортировка – Долгополова).

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода осуществила покупку 100 автобусов ЛИАЗ-529267 на газомотороном топливе (компримированный природный газ - метан) в лизинг. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. На закупку автобусов привлекались федеральные деньги в размере 196 млн рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов. По условиям договора, платежи начнутся в 2020 году.

Первая партия ЛИАЗов поступила в Нижний Новгорода в конце ноября текущего года, еще 50 – в середине декабря.

Ранее предполагалось, что первые 50 низкопольных автобусов отправят в НПАТ №2 (ул. Удмуртская, 40), вторые 50 – в НПАТ №1 (ул. Кима, 335). Вторая партия автобусов начнет курсировать на городских маршрутах в 2019 году.

Гарантийный срок эксплуатации новых ЛИАЗов составляет не менее 18 месяцев или 150 тысяч км.