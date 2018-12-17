Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2018 20:39  [94] Нижний сегодня: главные события дня
20 декабря 2018 20:38  [227] "Уверен, что никакого "коллапса" во время "мусорной реформы" у нас не произойдет", - Глеб Никитин
20 декабря 2018 18:44  [324] Девочка с ограниченными возможностями здоровья из Нижегородской области взяла интервью у президента РФ Владимира Путина
20 декабря 2018 17:19  [50] Здание психоневрологического интерната за 3,5 млрд рублей хотят построить в Шатковском районе Нижегородской области
20 декабря 2018 17:01  [69] Первые 11 из ста новых ЛИАЗов, закупленных мэрией в 2018 году, вышли на маршруты Нижнего Новгорода
20 декабря 2018 16:21  [164] Почти 600 единиц снегоуборочной техники работало на дорогах Нижнего Новгорода днём 20 декабря
20 декабря 2018 16:12  [150] Коэффициент индексации для определения арендной платы за землю в Дзержинске на 2019 год утвержден в размере 2,52
20 декабря 2018 14:46  [358] Более 60 детей из Нижегородской области получили приглашения на Кремлёвскую ёлку от депутата ЗС НО Сергея Зуденкова
20 декабря 2018 14:07  [247] Остановку транспорта запретят с 8 января на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде
20 декабря 2018 13:47  [2003] Нижегородцам запретили делать шумный ремонт после 20:00
Общество

Первые 11 из ста новых ЛИАЗов, закупленных мэрией в 2018 году, вышли на маршруты Нижнего Новгорода

20 декабря 2018 17:01  [69] Общество
Новый ЛИАЗ на городском маршруте

Новый ЛИАЗ на городском маршруте

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первые 11 из ста новых ЛИАЗов, закупленных в 2018 году для муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода, вышли в рейсы 20 декабря. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Пять новых автобусов начали курсировать по маршруту №43 (Щербинки - Долгополова), шесть - по маршруту №48 (Сортировка – Долгополова).

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода осуществила покупку 100 автобусов ЛИАЗ-529267 на газомотороном топливе (компримированный природный газ - метан) в лизинг. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. На закупку автобусов привлекались федеральные деньги в размере 196 млн рублей, а также средства областного и муниципального бюджетов. По условиям договора, платежи начнутся в 2020 году.

Первая партия ЛИАЗов поступила в Нижний Новгорода в конце ноября текущего года, еще 50 – в середине декабря.

Ранее предполагалось, что первые 50 низкопольных автобусов отправят в НПАТ №2 (ул. Удмуртская, 40), вторые 50 – в НПАТ №1 (ул. Кима, 335). Вторая партия автобусов начнет курсировать на городских маршрутах в 2019 году.

Гарантийный срок эксплуатации новых ЛИАЗов составляет не менее 18 месяцев или 150 тысяч км.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph