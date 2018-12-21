ООО «Линкас» - компания, динамично развивающаяся на рынке IT продукции

Одним из лидеров поставок межсетевого оборудования на отечественном рынке является компания «Линкас».

Компания ООО «Линкас» работает на рынке уже в течение 10 лет в сфере поставок компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Большим спросом пользуются высокотехнологичные межсетевые экраны от Palo Alto Networks. Данные устройства обеспечивают высокую безопасность работы сети.

Кроме этого специалистами фирмы оказывается услуги консалтинга в сфере IT. Также компания предлагает реализацию собственных проектов в различных областях таких как:

• Физическая безопасность. В этом случае выполняется обустройство парковочных систем, систем пожарной безопасности и учета рабочего времени. Во втором случае удается повысить дисциплинированность сотрудников, а, значит, повысить производительность работ.

• Информационная безопасность. В этом случае обеспечивается фильтрация посещения сайтов и e-mail трафика. Также с помощью внедрения специальных технологий практически исключается утечка информации. Благодаря использованию современных межсетевых экранов предотвращается вредоносное вторжение извне.

• IT структура. В этом случае разрабатываются телекоммуникационные решения в соответствии с требованиями заказчика, которые гарантируют качественную видеосвязь и возможности обработки и хранения большого количества необходимой информации. В них используется система бесперебойного питания, что гарантирует надежность работы.

Компания ООО «Линкас» зарекомендовала себя надежным партнером. Ее специалисты глубокими знаниями и опытом в сфере IT технологий. Благодаря этому постоянных клиентов не возникает ни малейших сомнений, что сотрудники компании смогут решить сложные задачи и реализовать масштабные, комплексные проекты.

В любом случае к каждому заказчику применяется индивидуальный подход, учитываются любые его пожелания и требования. Перед началом любых работ всегда проводится анализ деятельности конкурентов в определенной сфере IT, что позволяет создавать эффективно работающие системы. После внедрения проекта всегда можно рассчитывать на грамотную консультацию специалистов по любому вопросу.

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