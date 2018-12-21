Особенности услуг метрологической службы «Водопроект»

Широкий спектр услуг предоставляются специализированной компанией «Водопроект».

Компания «Водопроект» более 8 лет предлагает высококачественные сантехнические услуги. При этом перечень их постоянно расширяется на базе внедрения новейших технологий. Более подробно познакомить с ними можно здесь https://vodo-proekt.ru/. На все виды работ компания имеет аккредитацию.

Работы, которые проводятся специалистами, подтверждаются документально. Клиентам выдается полный пакет документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью. В штате фирмы работают высокопрофессиональные специалисты с высшим образованием. Они обладают огромным опытом и знаниями, которая периодически подтверждаются на курсах переподготовки и повышения квалификации. Для всех работ используется современное оборудование.

Очень востребованной услугой является поверка счетчиков воды. Данные устройства необходимо проверять в строго установленные сроки. В противном случае показания по приборам не принимаются организациями, которые осуществляют учет используемой воды и выполняют начисления. Оплата за воду в таких случаях проводится в соответствии со средним месячным потреблением, что значительно увеличивает затраты. Также требуется выполнять поверку теплосчетчиков по окончании указанного срока их эксплуатации.

В компании поверка приборов учета выполняется с помощью высокоточного современного оборудования, что позволяет точно определить работоспособность приборов учета и выдать соответствующие экспертное заключение. Если технической экспертизой подтверждается неисправность прибора учета воды, то его необходимо заменить. Мастера, работающие в компании, выполнит эту операцию в кратчайшие сроки. При этом они окажут грамотную консультацию и помогут подобрать наиболее подходящую модель с учетом определенных нюансов конкретной системы водоснабжения. Также в компании предлагаются услуги по установке нового счетчика воды, что позволяет получить значительную экономию.

С компанией можно заключить договор на техническое обслуживание самого различного оборудования и приборов учета. Этим услугой сегодня пользуются многие крупные предприятия. В контрактах оговариваются все условия сотрудничества, поэтому недоразумений как правило не возникает.

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