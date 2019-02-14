Более 1,2 тысячи нижегородцев остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях утром 21 февраля Происшествия

Более 1,2 тысячи нижегородцев остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях по ул. Ковалихинской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области 21 февраля 2019 года.

От горячей воды было отключено семь домов, где проживают более 1,2 тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго", с 9:45 до 11:00 производилось кратковременное отключение горячего водоснабжения в связи с заменой задвижки на тепловом пункте. Все работы были завершены по графику, в настоящее время горячее водоснабжение восстановлено.

Напомним, почти 9 тысяч человек остались без тепла вечером 30 января из-за аварии в Автозаводском районе, к полуночи теплоснабжение было восстановлено.