Последние новости рубрики Происшествия
23 февраля 2019 14:24  [420] Восемь пожаров произошло в Нижегородской области в минувшие сутки
22 февраля 2019 10:14  [866] Двое нижегородцев получили условные сроки за истязание португальца
21 февраля 2019 13:57  [822] Число краж транспортных средств сократились на 30% в Нижегородской области за 2018 год
21 февраля 2019 11:50  [1124] Мошенники списали с банковских карт нижегородцев более 53 тысяч рублей
21 февраля 2019 11:43  [919] Более 1,2 тысячи нижегородцев остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях утром 21 февраля
19 февраля 2019 20:08  [1172] Очередная девочка-подросток пропала в Нижнем Новгороде
19 февраля 2019 19:29  [609] Мужчину, который насильно якобы лечил нижегородца от алкоголизма, приговорили к пяти годам
19 февраля 2019 16:03  [566] Спецборт 19 февраля доставит в Нижний Новгород из Ингушетии пострадавших от газовоздушной смеси
19 февраля 2019 12:01  [710] Нижегородка получила черепно-мозговую травму из-за упавшей на нее с тента грузовика глыбы льда
18 февраля 2019 14:36  [983] Дело об убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова направлено в суд
Происшествия

Более 1,2 тысячи нижегородцев остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях утром 21 февраля

21 февраля 2019 11:43  [919] Происшествия

Более 1,2 тысячи нижегородцев остались без горячей воды из-за аварии на теплосетях по ул. Ковалихинской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области 21 февраля 2019 года.

От горячей воды было отключено семь домов, где проживают более 1,2 тысячи человек. 

Как сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго", с 9:45 до 11:00 производилось кратковременное отключение горячего водоснабжения в связи с заменой задвижки на тепловом пункте.  Все работы были завершены по графику, в настоящее время горячее водоснабжение восстановлено.

Напомним, почти 9 тысяч человек остались без тепла вечером 30 января из-за аварии в Автозаводском районе, к полуночи теплоснабжение было восстановлено.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph