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Общество

Нижегородцы с хроническими болезнями могут проходить диспансерное обследование по ОМС до четырех раз в год

21 февраля 2019 13:09  [1133] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородцы с хроническими заболеваниями имеют право на прохождение диспансерного обследования по полису ОМС до четырех раз в год. Об этом сообщила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Нижегородской области Светлана Малышева.

Она пояснила, что в 2019 году за счет средств ОМС будут профинансированы плановые осмотры, связанные с наблюдением по поводу хронического заболевания, более чем 1 миллиона жителей Нижегородской области. Это предусматривает программа государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи.

"Диспансерное обследование лиц, имеющих хронические заболевания, не нововведение. Порядок проведения медицинскими организациями диспансерного наблюдения взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) определен приказом министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 года. Новшеством 2019 года станет планомерная работа по привлечению населения, имеющего хронические неинфекционные заболевания, к регулярному наблюдению у врача - диспансерному наблюдению", - сказала Светлана Малышева.

"Страховыми представителями страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС, уже проводится индивидуальное оповещение лиц, которым в текущем году необходимо обратиться в медицинскую организацию. Это могут быть СМС, сообщения в вайбере или вотсапе, звонки по телефону, почтовые отправления", - добавила она.

В данном случае должны позвонить, к примеру, при выявлении таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, хроническая ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, нарушение липидного обмена и др., а также после перенесенного лечения по поводу инсульта, инфаркта или онкологического заболевания человек должен регулярно наблюдаться у лечащего врача, проходить обследование, выполнять рекомендации по лечению.

Кратность обследования обычно составляет от одного до четырех раз в год и определяется в соответствии с приложенным к указанному приказу перечнем заболеваний (состояний), при наличии которых врачом-терапевтом устанавливается группа диспансерного наблюдения.

Не дожидаясь СМС, человек с хроническим заболеванием может сам обратиться к лечащему врачу и пройти диспансерное обследование по месту жительства.

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