Военно-историческая реконструкция пройдет в нижегородском "Парке Славы" 23 февраля Общество

Военно-историческая реконструкция пройдет в нижегородском "Парке Славы" 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В Автозаводском районе в "Парке Славы" (рядом со ст. метро Кировская) 23 февраля пройдёт открытый урок истории, в ходе которого будет показана военно-историческая реконструкция одного из боевых эпизодов времен Великой Отечественной войны - подвига Александра Матросова. Начало в 12:00.

Вход свободный.

СПРАВКА:

Александр Матвеевич Матросов (5 февраля 1924 - 27 февраля 1943) — Герой Советского Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ. Героически погиб в 19 лет, когда закрыл своей грудью амбразуру (отверстие в стене укрепления для ведения стрельбы) немецкого дзота. Таким образом бойцы его взвода получили возможность совершить атаку на опорный пункт.

(6+)