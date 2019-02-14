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Происшествия

Число краж транспортных средств сократились на 30% в Нижегородской области за 2018 год

21 февраля 2019 13:57  [823] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Число краж транспортных средств сократились на 30% в Нижегородской области за 2018 год. Об этом сообщил журналистам начальник 11 отдела управления уголовного розыска главного управления МВД России по Нижегородской области Алексей Рыбаков.

Он пояснил, что в прошлом году зафиксировано 309 краж транспортных средств. Для сравнения, в 2017 выявлено практически 450 случаев подобных преступлений. Таким образом, показатель снизился на 30%.

Алексей Рыбаков отметил, что 309 случаев краж 170 приходится на личные автомобили. По предоставленным данным, большая часть (65 единиц) угнанных являются машинами отечественного производства. Из зарубежных марок у преступников пользуются популярностью Toyota, Kia и Hyundai.

По словам Рыбакова, большая часть преступлений происходит в вечернее – ночное время на неохраняемых придомовых территориях.

Сотрудник внутренних дел рекомендовал владельцам автомобилей установить в свои транспортные средства GPS маячки для возможности максимально оперативного обнаружения машины в случае похищения.

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