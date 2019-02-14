Дзержинская Дума не станет рассматривать вопрос о создании административных комиссий Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Дума Дзержинска Нижегородской области не станет рассматривать вопрос о создании административных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Председатель комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Дмитрий Меснянкин прокомментировал итоги рассмотрения профильным комитетом Законодательного Собрания области инициатив дзержинских депутатов.

Вопросы о законодательных инициативах дзержинцев, касающихся передачи на муниципальный уровень полномочий по созданию административной комиссии, были внесены в повестку очередного заседания комитета Законодательного собрания региона по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Дзержинскую Думу в региональном парламенте представляли председатель комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Дмитрий Меснянкин и начальник правового управления Думы Николай Ненашкин.

Дмитрий Меснянкин рассказал о результатах обсуждения.

"В конце прошлого года депутаты вышли с инициативой о том, чтобы создать административную комиссию, аналогичную той, которая действовала на территории Нижнего Новгорода. Спустя некоторое время появилась законодательная инициатива губернатора, которая предлагает формирование административных комиссий во всех муниципалитетах региона. 19 февраля на заседании комитета она была поддержана депутатами Законодательного собрания", - пояснил Дмитрий Меснянкин.

"Есть понимание, что документ в итоге будет принят, возможно, предварительно доработан. Поэтому наша цель – создать в Дзержинске административную комиссию – будет достигнута", - пояснил депутат Гордумы.



"Что касается инициатив городской Думы, то, чтобы исключить дублирование, я на заседании профильного комитета Законодательного собрания попросил отложить их рассмотрение, а коллегам предложу на мартовском заседании Думы рассмотреть вопрос об их отзыве", - подытожил Дмитрий Меснянкин.

В пресс-служба напомнили, что депутаты городской Думы Дзержинска не единожды выражали обеспокоенность по поводу отсутствия в городе достаточного контроля за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа. По их мнению, при создании в Дзержинске административной комиссии с правом самостоятельно налагать штрафы, значительно возрастет фактор неотвратимости наказания за нарушения благоустройства и чистоты городской территории.