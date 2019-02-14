Глеб Никитин поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества. Торжественное мероприятие прошло в государственном академическом театре драмы им.М.Горького 21 февраля 2019 года.

"День защитника Отечества - один из самых важных праздников в России, день воинской славы. Мы вспоминаем войны, через которые пришлось пройти нашей стране, извлекаем уроки из этих страниц истории и понимаем, что такой же героизм как наши предки, проявляют современные российские солдаты. День защитника Отечества - это по-настоящему народный праздник!" - сказал Глеб Никитин.

После официальной поздравительной части ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и представители оборонных предприятий посмотрели спектакль "Третья правда, или История одного преступления".

Сейчас в регионе проживает более 26 тысяч ветеранов локальных конфликтов и 34,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, из них более 1,9 тысяч участников войны.

"Укрепление и развитие Вооруженных Сил — одна из важнейших задач государства. И здесь мы рассчитываем на активную позицию офицерского корпуса. От вашего профессионализма и опыта зависит будущее нашей армии", - сказал полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

"Защищать Родину обязан каждый гражданин. Это священная обязанность не исчерпывается срочной службой в армии и на флоте. Даже находясь в запасе, настоящие патриоты не перестают работать на благо общества и посвящают Отечеству, защите его интересов, всю свою жизнь и деятельность", - добавил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.