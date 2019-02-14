Итоги работы Молодежного парламента IX созыва рассмотрели в Думе Дзержинска Общество

Итоги работы Молодежного парламента IX созыва рассмотрели в Думе Дзержинска

Итоги работы Молодежного парламента IX созыва, а также Молодежной администрации за прошедший год подвели депутаты на профильном комитете Думы Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

На заседании комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ с участием депутатов Дмитрия Меснянкин, Александра Меркина под председательством Виктора Романова было рассмотрено пять вопросов.



Обсуждая отчет Молодежного парламента города Дзержинска IX созыва, депутаты заметили, что Молодежному парламенту в будущем необходимо больше внимания уделять взаимодействию с комитетами городской Думы.



"Нужно вникать в городские проблемы глобального масштаба. От вас мы ждем предложений, чтобы вы хотели в Дзержинске поменять", - сказал Александр Меркин.

Виктор Романов в свою очередь добавил: "Есть темы, когда мнение молодежи просто необходимо. Через Молодежный парламент можно понять настроение людей по той или иной проблеме".

Дмитрий Меснянкин отметил, что в его работе поддержка со стороны Молодежного парламента была самая активная.

"Никого не пришлось уговаривать, ребята просто брались и делали. Например, по уборке Утиного озера. Уверен, что и в дальнейшем такие конструктивные отношения сохранятся", - подытожил Дмитрий Викторович.

В заключении Максим Харченко напомнил, что в X созыве Молодежный парламент будет состоять из 24 человек, и попросил членов комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ принять активное участие в первом этапе отбора кандидатур.



Об итогах работы Молодежной администрации города Дзержинска за 2018 год и планах на 2019 год рассказал ее руководитель Павел Емельянов. Особый интерес у депутатов вызвала идея провести в Дзержинске фестиваль стрит-арта "Место". Они согласились с тем, что уличное искусство — граффити - может создать в разных уголках города особую атмосферу.

Также, в ходе заседания депутаты рассмотрели изменения в бюджет 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов, а также в Положение об аккредитации журналистов СМИ при городской Думе. К сведению была принята информация о развитии всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" в Дзержинске.

СПРАВКА:

Молодежный парламент IX созыва начал свою работу 21 марта 2017 года. В новый созыв вошли 36 представителей городских молодежных объединений, среди которых представители организаций высшего и среднего профессионального образования, молодёжных организаций предприятий города, различных молодёжных объединений.

За период с 2017 по 2019 год состоялись 11 очередных заседаний Молодежного парламента и столько же заседаний Совета МП.

Среди значимых мероприятий, в которых приняли участие члены Молодежного парламента IX созыва - выявление проблемных участков дорог в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Убитые дороги", фиксирование граффити с рекламой наркотических средств на территории Дзержинска, мониторинг несанкционированных свалок на территории городского округа, а также состояния детских площадок совместно с Молодежной администрацией в рамках проекта "Безопасность детям". Кроме того, была проведена акция "Добрые сердца" по сбору вещей для детей из малоимущих и многодетных семей, создан и начал свою работу Клуб молодых предпринимателей "LION".