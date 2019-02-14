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Политика

Денис Москвин провел прием граждан в общественной приемной председателя "Единой России" в Москве

21 февраля 2019 14:26  [1491] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат государственной Думы, секретарь нижегородского регионального отделения "Единой России" Денис Москвин провел прием граждан в центральной общественной приемной председателя "Единой России" в Москве, сообщили в НРО партии.

Всего было рассмотрено девять обращений граждан. Они касались вопросов пенсионного обеспечения, получения гражданства, предоставления медицинских квот и ситуации с обманутыми дольщиками.

По словам депутата, партия уделяет большое внимание именно личному общению с избирателями и решению проблем, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.

"Люди обращаются за помощью и содействием в решении самых разных вопросов. Безусловно, такой формат встреч позволяет оперативнее реагировать на вопросы, с которыми приходят граждане, вникать в нюансы и детали, на месте находить выход из ситуации. Решать поставленные жителями проблемы теперь будем и на уровне муниципалитетов, и на уровне федеральных органов власти. Ни одно обращение не останется без ответа", - отметил Денис Москвин.

В центральную общественную приемную чаще всего приходят люди, у которых проблемы не решаются длительное время. Во время приема по всем вопросам были даны необходимые разъяснения и консультации. Дальше работа по обращениям будет вестись совместно с соответствующими органами государственной власти и местного самоуправления, отметили в партии.

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