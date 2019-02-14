Депутаты Дзержинской Думы поручили проработать вопрос обустройства "карманов" для поворота на перекрестках по пр.Ленина Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Думы Дзержинска Нижегородской области поручили администрации города продумать возможность обустройства "карманов" для осуществления поворота на перекрестках по проспекту Ленина. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

На состоявшемся заседании комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов депутаты Сергей Лесков, Константин Фокин, Денис Савинов, Андрей Касьянов, Сергей Смирнов, Юрий Шахунц под председательством Александра Платонова рассмотрели повестку из шести вопросов.

Наиболее обсуждаемыми темами стали вопросы ремонта и содержания дорог в этом году, а также уборки и вывоза снега.

В отношении ремонта и содержания дорог директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Петр Лунин рассказал о том, как организована эта работа на территории города и поселков. Он напомнил, что в этом году выделено порядка 20 млн рублей на ремонт поселковых дорог, заложены средства на ямочный ремонт. Также по его информации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланирован ремонт пяти автомобильных дорог (часть пр.Свердлова, ул.Октябрьская, ул.Советская, ул.Молодежная, ул.Удриса) на общую сумму около 100 млн рублей с учетом софинансирования бюджетов трех уровней.

Юрий Шахунц попросил уточнить, есть ли планы в отношении расширения перекрестков по проспекту Ленина, чтобы сделать их более удобными для маневра "поворот".

"На поворотах, разворотах на проспекте Ленина собираются пробки. Например, пересечение проспекта и улицы Пожарского. Очень сложный перекресток с пешеходным переходом. С моей точки зрения, необходимо обустроить поворотные карманы, чтобы улучшить ситуацию, в том числе и с точки зрения безопасности движения", - объяснил свое мнение депутат.

Петр Лунин напомнил, что проспект Ленина относится к дорогам областного подчинения, поэтому проработка вопроса потребует участия и региональных структур, в чью компетенцию входит дорожная деятельность.

Депутаты приняли решение дать соответствующее поручение и рекомендовать администрации рассмотреть возможность организации поворотных карманов по проспекту Ленина.

Вопросы у депутатов возникли и в отношении уборки и вывоза снега с территории городского округа. Петр Лунин акцентировал, что в этом зимнем периоде с декабря прошлого года вывоз снега ведется более интенсивно, поскольку требования к состоянию дорог ужесточаются. Депутаты обратили внимание на плохое качество уборки дорог в районе поселков Пушкино и Бабушкино, а также на то, что в ряде случаев собранный снег остается не убранным. Они интересовались, будет ли организован его вывоз. Присутствующий на заседании представитель экологической общественности Дмитрий Левашов добавил, что снегом, собранным с дорог и содержащим реагент, засыпаются зеленые насаждения.

Александр Платонов и Константин Фокин отметили другой аспект - состояние проезжей части во время таяния снега в случае, если он останется не вывезенным. "В районе улиц Самохвалова и Ситнова рельеф образует яму. Здесь вода будет стоять долго, поскольку дорожное полотно ограничено бордюром", - привел пример Александр Платонов. Депутаты попросили Петра Лунина обратить внимание на эти моменты.

Также депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет текущего года, направив его на рассмотрение коллег – комитет по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике. На следующее заседание были отложены вопросы, касающиеся заключения дополнительного соглашения с ОАО "ДВК" и строительства дороги в поселке Дачный.



Помимо этого члены комитета приняли к сведению информацию и.о. заместителя главы администрации города Дениса Дергунова о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов в 2019 году. В том числе представитель администрации уточнил, что Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году предусмотрено проведение капитального ремонта в 58 многоквартирных домах. По его словам, планы будут выполнены в срок.