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Общество

Нижегородцы 1200 раз пожаловались на сосульки с начала зимы

21 февраля 2019 15:19  [888] Общество

Фото: предоставлено "КП-НН" очевидцами

Нижегородцы 1200 раз пожаловались на сосульки с начала зимы. Об этом сообщили в Госжилинспекции (ГЖИ) области 21 февраля 2019 года и напомнили, что штраф за ненадлежащее состояние кровель составляет 250 тысяч рублей.

В частности, жители дома № 2 по пр. Ленина пожаловались на образование наледи на крыше. Домоуправляющей компании Ленинского района было вынесено предписание - устранить нарушения в кратчайшие сроки. Повторная проверка ГЖИ показала, что крыша очищена от сосулек, но за сутки они образовались вновь. Будет поставлено повторное предписание.

На доме №6 по ул. Композиторской также в Ленинском районе ранее образовалась ледяная глыба. В ходе проверки ГЖИ установлено, что наледь убрали.

"Домоуправляющая компания по факту выявленного нарушения привлечена к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Штраф за ненадлежащее состояние кровель - 250 тысяч рублей", - пояснил начальник нижегородского заречного отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Евгений Федюкин.

К примеру, сосульку на крыше дома №8 по ул. Глеба Успенского ДУК спилил бензопилой, рассказал Евгений Федюкин.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции проверить состояние крыш многоквартирных домов в Нижнем Новгороде и населенных пунктах области.

Напомним также, что всего более 160 нарушений выявлено в Нижнем Новгороде при проверке кровель на наличие наледи за эту зиму.

На это неделе жители дома №69 по улице Бекетова пожаловались на огромную сосульку, которая обрушилась, проломив козырек подъезда.

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