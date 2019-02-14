Пенсионерка-уроженка Нижегородской области стала депутатом регионального парламента Коми Политика

Фото: с сайта БНК, автор: Мария Шумейко

Пенсионерка-уроженка Нижегородской области стала депутатом регионального парламента Коми. Об этом сообщило информационное агентство БНК 21 февраля 2019 года.

Пенсионерке Нине Бондаревой официально вручили удостоверение и передали мандат члена регионального парламента.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева в начале первого в этом году заседания сессии поздравила нового депутата.

СПРАВКА:

Нина Николаевна Бондарева – уроженка Нижегородской области. Имеет высшее образование по специальностям "русский язык и литература" и "юриспруденция". Работала учителем в школах Ухты, в городском отделе народного образования. Возглавляла отдел социальной помощи семье, детству и молодежи, затем управление по социальным вопросам администрации Ухты.

2003-2004 годы – первый заместитель министра труда и социального развития Коми. Затем занимала должность руководителя аппарата администрации Ухты, была заместителем главы Ухты.

Работала в Ухтинском государственном техническом университете, возглавляла Ухтинский филиал ГКУ РК "Республиканская общественная приемная главы Республики Коми".

С 2014 года на пенсии. Член общественного совета при администрации Ухты, заместитель председателя правления ухтинского городского комитета защиты мира.