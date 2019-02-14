Нижегородские предприниматели с помощью господдержки в 2018 году получили кредиты на 1 млрд рублей Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприниматели Нижегородской области с помощью господдержки в 2018 году получили кредиты на 1 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области предоставило предпринимателям поручительства на 563 млн рублей. Господдержку смогли получить 79 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Спрос на микрозаймы и гарантии для малого и среднего бизнеса превышает в Нижегородской области предложение в разы. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил в презентации Стратегии социально-экономического развития на Нижегородской ярмарке в конце 2018 года. Губернатор рассказал, что планируется провести докапитализацию специализированного государственного Агентства по развитию системы гарантий на 700 млн рублей по гарантиям в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".