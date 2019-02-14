Альфа-Банк в 2018 году увеличил выдачу кредитов МСБ в 2 раза - до 90 млрд рублей Бизнес

Альфа-Банк в 2018 году увеличил выдачу кредитов МСБ в 2 раза - до 90 млрд рублей

Альфа-Банк в 2018 году увеличил выдачу кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в 2 раза по сравнению с 2017 годом - до 90 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

За год банк поднялся с 7-го на 4-е место среди крупнейших банков-кредиторов сегмента МСБ, по данным исследования рейтингового агентства "Эксперт РА".

Из исследования "Эксперт РА" следует, что по темпам прироста кредитования малого и среднего бизнеса Альфа-Банк стал абсолютным лидером среди крупных российских банков-участников рэнкинга (+101%). В целом банковский сектор по итогам прошлого года нарастил объем выданных кредитов МСБ на 11% - до 6,8 трлн рублей, вплотную приблизившись к докризисному уровню (6,9 трлн рублей за 2014 год).

"У нас амбициозные задачи по росту объемов бизнеса, наращиванию клиентской базы и завоеванию доли рынка. Такое результат по кредитованию малого бизнеса достигнут за счет запуска "кредитной фабрики" - технологичного процесса, в котором кредитование компаний и предпринимателей переходит в онлайн, в котором используются инновационные скоринговые модели, позволяющие наращивать выдачу кредитов при тщательном контроле рисков", - сказал руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.

"Линейка кредитных продуктов разработана с учетом потребностей разных категорий клиентов МСБ и специфики их бизнеса, что также стимулирует спрос клиентов. Все это позволило нам удвоить выдачу, этому способствовало и оживление в сегменте малого и среднего бизнеса. В 2019 году мы продолжаем совершенствовать кредитный процесс: сокращаем срок выдачи, увеличиваем кредитные лимиты", - добавил он.