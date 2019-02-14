Новые автомобили скорой помощи пополнили парки Нижнего Новгорода и 7 районов области Общество

Новые автомобили Скорой помощи Фото: Юлия Горшкова

Новые автомобили скорой помощи пополнили парки Нижнего Новгорода и 7 районов области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Церемонию вручения ключей от автомобилей медицинским учреждениям региона осуществил заместитель губернатора Андрей Гнеушев 21 февраля 2019 года.

Автопарк медучреждений пополнили 19 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В": 15 автомобилей с задним приводом, выполненных на базе "ГАЗель NEXT", и четыре автомобиля с полным приводом, выполненных на базе "Соболь".

Все автомобили оснащены медицинским оборудованием в соответствии с порядком оказания скорой медицинской помощи. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием.

"В Нижегородской области идет планомерное обновление автопарка скорой помощи. Сегодня мы вручили ключи от 19 автомобилей, в ближайшее время планируем вручить еще 24. Такие результаты были достигнуты благодаря губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и оперативному взаимодействию с правительством РФ", - заявил Андрей Гнеушев.

Автомобили получили следующие учреждения: ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница", ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница", ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница", ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница", ГБУЗ НО "Городская больница скорой медицинской помощи им.М.Ф.Владимирского", ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница", ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница", ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи г.Дзержинска", ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода".

"Машины с каждым годом становятся лучше и лучше, и по техническим характеристикам, и по оборудованию. В "ГАЗель NEXT" удобно работать даже высоким фельдшерам, и, конечно, в таких условиях комфортнее пациентам", - рассказала директор Нижегородского центра медицины катастроф Светлана Ермолова.

"Обеспечить больницы и станции скорой помощи удобными и безопасными автомобилями – важная общегосударственная задача, и я рад, что ГАЗ является одним из ключевых поставщиков по этому направлению. Мы постарались сделать автомобили максимально комфортабельными для больных и медицинского персонала, сохранив в то же время традиционные преимущества марки ГАЗ – функциональность, хорошую проходимость, удобство управления и невысокую стоимость", – отметил управляющий директор автозавода ГАЗ Андрей Софонов.

Для обеспечения комфортных условий работы медицинского персонала каждая машина "ГАЗель NEXT" оборудована поворотными креслами и мягким сиденьем с трехточечными ремнями безопасности для сопровождающих, дополнительным светом, розетками, аккумуляторной батареей, системой шумоизоляции. Оборудование имеет комбинированное автономное электропитание 220В/12В. Светодиодное освещение повышает энергоэффективность машины и обеспечивает удобные условия для работы врачей. Автономный отопитель повышенной мощности и дополнительная теплоизоляция позволяют с запасом обеспечить требования технического регламента по поддержанию комфортного температурного режима в салоне. Обивки салона из единых формованных панелей облегчают работы по его дезинфекции и обработке.

Автомобили "Соболь 4х4" уже в стандартной комплектации имеют мощное внедорожное оснащение: подключаемый полный привод, высокий клиренс, понижающую передачу, блокировку дифференциала заднего моста, большие ходы подвески.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, по состоянию на 1 января 2019 года парк автомобилей скорой медицинской помощи Нижегородской области представлен 432 автомобилями, из которых 47 автомобилей класса "А", 358 – класса "В", 27 – класса "С". Количество автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации до 3 лет составляет 116 автомобилей, от 3 до 5 лет – 143 автомобиля.