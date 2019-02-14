Дзержинская дума предложила разработать программу, которая позволит школьникам коллективно посещать театры Общество

Дзержинская дума предложила разработать программу, которая позволит школьникам коллективно посещать театры Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска предложили разработать программу, которая позволит школьникам коллективно посещать театры. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Такое предложение поступило во время заседания комитета по вопросам семьи, женщин и детей, социальной защите населения и охране здоровья, когда депутаты рассматривали комплексный план мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота в Дзержинске в 2018 году.

Депутаты Галина Демахина и Сергей Лесков рассмотрели повестку из семи вопросов.

Обсуждая выполнение администрацией города комплексного плана мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота на территории городского округа за 2018 год, председательствующая на комитете Галина Демахина предложила администрации Дзержинска провести мониторинг баннеров антинаркотической направленности на предмет выявления и замены пришедших в негодность и потерявших привлекательный внешний вид. Кроме того, члены комитета поручили исполнительному органу власти проработать вопрос о взаимодействии между общеобразовательными учреждениями и учреждениями культуры с целью организованного посещения театров детскими коллективами.

"На уровне города нужно создать городскую межведомственную программу, которая позволила детям школьного возраста коллективно посещать объекты культуры города во внеурочное время. Это поспособствует тому, чтобы отвлечь подрастающее поколение от улицы, в том числе, снизит риски проявления интереса к наркотикам", - пояснила Галина Демахина.

Возражений от депутатов не поступило. Представленная информация была принята к сведению.

Заслушав информацию по изменению в правовые акты городской Думы и в бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, члены комитета приняли решение вынести вопросы на ближайшее заседание представительного органа власти.

Помимо этого, депутаты рассмотрели два пункта повестки дня, относящиеся к компетенции Центра занятости населения, - о ситуации на рынке труда на территории городского округа и об итогах проведения оплачиваемых общественных работ в 2018 году и планах на 2019 год.

По информации директора ГКУ Станислава Фомичева, в 2019 году планируется выполнить общественных работ на сумму более 1 млн рублей в соответствии с решением городской Думы "О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

Безработными гражданами будут оказаны услуги по уборке от мусора зон массового отдыха и массового посещения граждан на территории городского округа город Дзержинск в объеме 8360 чел./часов.