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Политика

Руководителем нижегородского КРУ назначен экс-замначальника Автозаводской ИФНС Александр Воронцов

21 февраля 2019 18:10  [1581] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Руководителем контрольно-ревизионного управления (КРУ) Нижнего Новгорода назначен бывший заместитель начальника инспекции ИФНС России по Автозаводскому району Александр Воронцов. Об этом сообщили в городском департаменте кадровой политики.

Такое решение принял мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Александр Воронцов приступит к работе с 21 февраля.

СПРАВКА:
Александр Воронцов дипломированный экономист по образованию. С июня 1996 года по август 2009 года работал в ИФНС России по Нижегородскому району города Нижнего Новгорода в должностях: государственный налоговый инспектор, старший государственный налоговый инспектор, главный государственный налоговый инспектор, заместитель начальника отдела.

С августа 2009 года по ноябрь 2012 года возглавлял отдел камеральных проверок ИФНС России по Нижегородскому району.

С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года работал в должности начальника отдела камеральных проверок ИФНС России по Канавинскому району, а с сентября 2014 года по сентябрь 2017 года – в должности заместителя начальника инспекции.

С сентября 2017 года занимал должность заместитель начальника инспекции ИФНС России по Автозаводскому району.

Имеет классный чин: советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

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