Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Власти и депутаты стараются сделать максимально прозрачной работу новой системы по вывозу мусора", - Владислав Атмахов

Председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Более 145 млн рублей выделят в Нижегородской области в 2019 году на развитие системы паллиативной медпомощи

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи 21 февраля 2019 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность данного законопроекта.

"Уверен, что закон о паллиативной медицинской помощи будет способствовать развитию этого вида помощи в России в целом и Нижегородской области в частности. Мы уже реализуем ряд положений, заложенных в этом документе. Так, в 2018 году для медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, было закуплено более 700 единиц оборудования, из них 14 предназначены для использования на дому. Совершенствуется система обеспечения больных необходимыми лекарственными препаратами. Особое внимание уделяется образовательным программам. Так тематическое обучение в 2018 году прошли 337 врачей и 210 фельдшеров и медицинских сестер", - сообщил губернатор.

Изменения в структуре нижегородской администрации: исключается управление экологии

Помимо ряда изменений в структуре городской администрации, планируется изменения в подведомственности.

Благоустройство п.Новое Доскино Нижнего Новгорода начнется в 2019 году

Такую информацию озвучил глава города Владимир Панов в входе встречи с местными жителями, которые пожаловались, что в поселке нет заасфальтированных дорог, кое-где – тротуаров, а школа давно не ремонтировалась.

Проектирование ВСМ началось в Нижегородской области

По проекту, в Нижегородской области станции будут в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Станция высокоскоростной магистрали "Стригино", по словам проектировщиков, станет одной из самый красивых на маршруте.

Мошенники по поверке счетчиков активизировались в Нижнем Новгороде

Речь идет о выдаче поддельных свидетельств о поверке приборов учета.

"Красное Сормово" построило первый из предусмотренных очередным контрактом сухогрузов для "Пола Райз"

Судна строятся по лизинговой схеме. Контракт на строительство четырех судов между нижегородским заводом и "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК, выступает заказчиком) подписан 22 ноября 2018 года. Грузополучатель судов - компания "Пола Райз". Все четыре сухогруза завод планирует построить и передать заказчику в 2019 году.

Движение большегрузов на время летней жары могут ограничить на двух федеральных трассах в Нижегородской области

Ограничения планируются с 20 мая по 31 августа в случае, если дневная температура поднимется выше +32°. Тяжеловесному транспорту разрешать ездить по этим дорогам только с 22:00 до 10:00.