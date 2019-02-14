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Общество

Победители акции "Свет – в подарок или год – без хлопот"получили сертификаты на бесплатное энергопотребление от "ТНС энерго НН"

22 февраля 2019 09:36  [973] Общество

Фото: ПАО "ТНС энерго НН"

Победители акции "Свет – в подарок или год – без хлопот"получили сертификаты на бесплатное энергопотребление от ПАО "ТНС энерго НН". Об этом рассказали в компании.

Сертификаты вручил исполнительный директор "ТНС энерго НН" Алексей Астафоров 21 февраля в клиентском центре компании на ул. Бекетова, 3Б.

Сертификаты номиналом 12 тысяч рублей получили 10 жителей Нижегородской области из Большеболдинского, Вознесенского, Павловского, Бутурлинского, Воротынского, Шатковского районов, городов Арзамас, Павлово, Ветлуга и Нижний Новгород.

Среди жителей областного центра наибольшее количество добросовестных плательщиков живут в Сормовском и Советском районах. По области высокую платежную дисциплину продемонстрировали клиенты Арзамасского, Балахнинского, Кстовского отделений акционерного общества.

Денежные средства будут зачислены на их лицевые счета для будущей оплаты электроэнергии.

"Акция дала нам возможность поощрить наших надежных и ответственных клиентов, которые в 2018 году добросовестно, из месяца в месяц, в полном объеме оплачивали электроэнергию. Акция стала для нашей компании и для потребителей взаимной проверкой на надежность и добросовестность", - отметил Алексей Астафоров.

"Спасибо вам за эту акцию. Для нас, пенсионеров, получить сертификат на бесплатное энергопотребление – это неоценимая помощь. Я очень рада! – поблагодарила сотрудников "ТНС энерго НН" Татьяна Кощиенко, жительница села Аламасово Вознесенского района Нижегородской области.

Помимо сертификатов победителям вручили также памятные подарки.

"ТНС энерго НН" планирует регулярно поощрять добросовестных клиентов компании и проводить для них новые мотивирующие акции. Подробности на сайте компании. Всего "ТНС энерго НН" обслуживает 1,2 млн лицевых счетов физических лиц.

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