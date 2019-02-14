Депутат сельсовета Дальнеконстантиновского района области осужден за браконьерскую охоту на кабанов Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Депутат сельсовета Дальнеконстантиновского района осужден за браконьерство на кабанов. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 22 февраля, по решению суда у него конфисковали в доход государства автомобиль и оружие.

32-летний действующий депутат одного из сельских советов обвинялся в совершении преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что в декабре 2016 года он совместно с неустановленным лицом по предварительному сговору незаконно охотился, в результате 7 кабанов были убиты.

Суд, согласившись с позицией гособвинителя по квалификации действий, назначил наказание в виде штрафа. Однако в связи с истечением на момент вынесения судом приговора сроков давности привлечения к уголовной ответственности, подсудимый освобожден от указанного наказания.

При этом гражданский иск представителя потерпевшего в сумме 405 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме. Автомобиль и оружие судом конфискованы.

Напомним, в январе этого года задержали браконьеров за охоту на кабана в Лысковском районе.