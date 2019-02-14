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Происшествия

Двое нижегородцев получили условные сроки за истязание португальца

22 февраля 2019 10:14  [866] Происшествия

Двое нижегородцев получили условные сроки за истязание португальца. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 22 февраля 2019 года, Приговором советского районного суда за совершении преступлений по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 163 (вымогательство) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), осуждены двое несовершеннолетних нижегородцев, которым на момент совершения преступления было 15 и 17 лет.

Судом установлено, что в июле 2017 года двое парней, договорившись между собой, заманили в квартиру на улице Н. Сусловой, принадлежащей их приятельнице, ранее незнакомого молодого человека – уроженца Португалии, напали на него, причинив многочисленные телесные повреждения бруском для заточки ножей, после чего похитили принадлежащий ему мобильный телефон, а также требовали передачи им денежных средств в размере 60 тысяч рублей.

По версии злоумышленников, они решили заступиться за "поруганную" честь своей знакомой, однако их показания судом были обоснованно отвергнуты.

Суд признал молодых людей виновными, определив им испытательные сроки по 3, 5 года.

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