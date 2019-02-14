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Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" наградит 60 победителей акции "В Новый год – без долгов"

22 февраля 2019 10:30  [767] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" наградит 60 победителей акции "В Новый год – без долгов". Как сообщили в компании 22 февраля, совместно с ООО "ЕРКЦ" подведены итоги акции, которая проходила в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе среди клиентов, оплачивающих тепло и горячую воду.

С помощью онлайн-рандомизатора (генератор случайных строк) было выбрано 60 победителей. В марте текущего года они получат сертификаты на оказание медицинских услуг. О дате и времени вручения призов сотрудники компании оповестят всех победителей дополнительно.

Результаты акции будут опубликованы в средствах массовой информации, а также на официальных сайтах Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" и "ЕРКЦ".

В 2018 году участниками акции стали порядка 30 тысяч жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района.

"Акцию «В новый год – без долгов» наша компания проводит не первый год. В этот раз участие в ней, помимо дзержинцев, приняли и кстовчане. Мы намерены и в дальнейшем проводить информационные кампании о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды. Поощрительные мероприятия для плательщиков за отопление и горячую воду также запланированы в этом году", - отметил директор филиала Александр Бобров.

Подробную информацию об итогах акции можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-75-30, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов "ЕРКЦ": Дзержинск: ул. Петрищева, 10А; Кстово – б-р Нефтепереработчиков, 19.

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