"Единая Россия" создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов Политика

"Единая Россия" создаст систему депутатского контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках национальных проектов. Такое решение принято на заседании президиума генерального совета партии.

Первый заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Ольга Баталина подчеркнула, что самое главное в реализации нацпроектов – это оценка гражданами того, что происходит на территории, того, как они ощущают, идет ли нацпроект и каковы его результаты.

"В рамках национальных проектов ежегодно выделяются значительные финансовые средства регионам и муниципалитетам на осуществление работ на самых различных объектах. Эти деньги направляются на ремонты, реконструкции, закупку оборудования, проведение самых разных работ на этих объектах, строительство новых объектов, а также на различные мероприятия, такие как диспансеризация населения, обучение граждан предпенсионного возраста и многие другие", – перечислила она.

В связи с этим, подчеркнула Баталина, предлагается создать систему депутатского контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках национальных проектов.

"Мы предлагаем за каждым из таких объектов и крупных мероприятий закреплять депутатов разных уровней по вертикали: муниципальный депутат – депутат субъекта – федеральный депутат. Таким образом, у каждого объекта, у каждого мероприятия будет группа ответственных непосредственно на территории. Их задача – осуществлять постоянный, оперативный контроль за тем, как этот объект ремонтируется, реконструируется, строится, как идут на нем работы, как проводятся мероприятия", – заявила Баталина, добавив, что активно работающий депутатский корпус насчитывает 178 тысяч депутатов разных уровней по всей стране.

Для того, чтобы эта работа была автоматизирована, отметила она, планируется создать единый информационный модуль. В нем у всех депутатов будет доступ к этим объектам и мероприятиям, чтобы они могли оперативно обновлять информацию и нести ответственность за нее, и также работать в командной депутатской группе, пояснила она.

"Закреплять депутатов различного уровня за конкретными объектами и мероприятиями мы предлагаем решением Президиума региональных политических советов", – отметила Баталина.

Также, по ее словам, одновременно разворачивается мониторинг СМИ и соцсетей в части нацпроектов, к которому будут подключены центральные и региональные общественные приемные партии.