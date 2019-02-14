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Экономика

Четыре инновационные компании стали новыми резидентами нижегородского технопарка "Анкудиновка"

22 февраля 2019 12:03  [755] Экономика

Фото: с сайта http://businessnnov.ru

Четыре инновационные компании стали новыми резидентами нижегородского технопарка "Анкудиновка". Об этом стало известно по результатам заседания конкурсной комиссии технопарка, сообщили в региональном минпроме 22 февраля.

Компании предоставили уникальные импортозамещающие проекты, в частности:

- проект "Платформа Роста" ("Бизнес-Партнер Солюшнз") - полноценный инструмент для диджитализации практически всех бизнес-процессов. Технология внедрена и активно используется на ряде предприятий холдинга "ОргХим"

- автоматизированная система электрообогрева для крупных промышленных предприятий от "ИП Советов". Первые прототипы системы уже установлены на двух заводах -"Капролактам ТС" и "Синтез-ПКЖ". На обоих предприятиях зафиксирована значительная экономия электроэнергии, рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов.

- многофункциональный видеоредактор VSDC Video Editor для профессиональной обработки видео ("Лаборатория мультимедийных технологий")

- проект многофункционального комплекса для сверхвысокочастотной (СВЧ) диагностики тканей пораженной ожогом области от компании "БиоФизМед-НН".

"Крайне амбициозные проекты! Мы рассчитываем, что вскоре после заселения на производственные площади бизнес-инкубатора все продукты будут доработаны. Мы со своей стороны, готовы оказать всяческую помощь в их производственной деятельности - от продвижения проекта до привлечения дополнительного финансирования", - рассказал руководитель технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев.

В ноябре прошлого года технопарки "Саров" и "Анкудиновка" вошли в группу национального рейтинга "Наивысший уровень эффективности функционирования".

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