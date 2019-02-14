Пассажиры из Гамбурга и Барселоны вынужденно прилетели в Нижний Новгород из-за снегопадов в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") 22 февраля 2019 года.
За минувшие сутки аэропорт принял шесть рейсов, следующих в московские аэропорты. В Нижнем Новгороде оказались пассажиры из Гамбурга, Барселоны, Екатеринбурга, Симферополя, Нижнекамска и Тюмени. На данный момент все рейсы уже отправлены в аэропорты назначения.
В компании отметили, что вопреки снегопаду Стригино работал в штатном режиме. За сутки с взлетно-посадочной полосы, перрона и рулёжных дорожек были убраны около 85 тысяч кубометров снега.
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