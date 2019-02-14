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Общество

Нарушенное из-за снегопадов движение трамваев восстановлено в Нижнем Новгороде

22 февраля 2019 13:30  [732] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нарушенное из-за снегопадов движение трамваев восстановлено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МП "Нижегородэлектротрас".

Речь идет о восстановлении движения трамваев по маршрутам №№ 1, 3, 6, 7, 21.

В ночь на 22 февраля 2019 года в Нижнем Новгороде выпал сильный снег. Изменения погоды привели к неисправностям контактной сети и с 5 до 9 утра движение трамваев по маршрутам №№ 1, 3, 6, 7, 21 было остановлено.

По данным предприятия с 9 утра производились экстренные работы по восстановлению маршрутов.

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