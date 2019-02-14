Ремонт потолка нижегородской станции метро "Стрелка" должен быть закончен до 1 марта Экономика

Ремонт потолка нижегородской станции метро "Стрелка" должен быть закончен до 1 марта. Об этом напомнили на совещании с участием заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова 22 февраля 2019 года.



Косметические работы по ремонту потолка, замене отслоившихся гранитных плит и замене разбившихся стекол в плафонах должны завершиться по гарантии до 1 марта.

Также на совещании обсудили вопросы исполнения документации при строительстве "Стрелки". Физически работы по первой очереди строительства на станции и в тоннеле завершены, продолжается сверка документов и закрытие авансовых платежей.

В настоящее время после соответствующего обращения губернатора области Глеба Никитина получено положительное решение министерства финансов РФ об использовании в 2019 году средств федерального бюджета, ранее выделенных на продление линии метрополитена.

Сергей Морозов поставил перед и.о.генерального директора МКУ "ГУММиД" Александром Мякининым задачу провести приемку работ и закрыть платежные документы до 1 марта.

"Вы должны взаимодействовать с подрядчиком ежедневно и каждые два-три дня отчитываться о динамике", - сказал Сергей Морозов.

Также был поднят вопрос о погашении задолженности генерального подрядчика перед субподрядными организациями – правительство Нижегородской области настаивает на том, чтобы при получении денег по итогам сверки документов первое, что сделал генподрядчик – расплатился с субподрядными организациями.

Напомним, чтобы дать оценку действиям генерального подрядчика строительства линии метрополитена, заказчик направил обращение в правоохранительные органы. ООО "СК "УС-620" совместно с "ГУММиД" прорабатывается вопрос выполнения работ по закреплению грунтов на втором вентиляционном узле. В связи с изменившейся технологией производства работ по закреплению грунта потребуется корректировка проектной документации.

Стоимость муниципального контракта по строительству станции метро "Стрелка" составляет 10,39 млрд рублей. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта было получено 31 мая 2018 года.