Движение в центре Нижнего Новгорода парализовано днем 22 февраля Общество

Фото: с сайта "Яндекс.Карты"

Движение в центре Нижнего Новгорода парализовано 22 февраля из-за снегопада. По данным "Яндекс.Карты", по состоянию на 14:00, пробки оцениваются в 9 баллов.

В частности, пробки зафиксированы на ул. Горького, Варварской, Белинского, Семашко, Ванеева и пл. Свободы. На пересечении ул.Варварской с ул. Пискунова произошло ДТП.

Пробки в 9 баллов также были зафиксированы в Нижнем Новгороде утром 22 февраля.