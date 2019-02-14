Движение в центре Нижнего Новгорода парализовано днем 22 февраля

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Движение в центре Нижнего Новгорода парализовано 22 февраля из-за снегопада. По данным "Яндекс.Карты", по состоянию на 14:00, пробки оцениваются в 9 баллов.
В частности, пробки зафиксированы на ул. Горького, Варварской, Белинского, Семашко, Ванеева и пл. Свободы. На пересечении ул.Варварской с ул. Пискунова произошло ДТП.
Пробки в 9 баллов также были зафиксированы в Нижнем Новгороде утром 22 февраля.
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