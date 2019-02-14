АПЗ, финансирующий долгострой в Арзамасе, передаст по номинальной стоимости квартиры нуждающимся Общество

Фото: Пресс-служба АПЗ

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ), Нижегородской области, передаст по номинальной стоимости квартиры нуждающимся. Об этом сообщает пресс-служба завода.

В прошлом году АПЗ заключил договор с ЖСПК "Базис" на финансирование строительства дома 1/1 на ул. 50 лет ВЛКСМ, где расположено 36 квартир. Стройка до этого была "заморожена". После вмешательства АПЗ строительство возобновилось.

Генеральный директор АПЗ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев и мэр Арзамаса Александр Щелоков проконтролировали ход строительства этого дома. В настоящее время на объекте трудится 22 человека – штат, достаточный для осуществления всех видов работ. Полным ходом идет закладка шестого этажа, весь необходимый стройматериал есть в наличии. Осуществляется монтаж каркаса седьмого этажа. По словам подрядчика - представителя ООО "Альянс-Строй", финансирование поступает в полном объеме, работы ведутся по графику.

"Сейчас завод выкупил девять квартир, вложив в строительство около 20 млн рублей. Договоры на очередную сумму 12 млн рублей уже заключены. Мы производим финансирование, исходя из потребностей подрядчика, соблюдая все обязательства, стоящие перед нами", - сказал Олег Лавричев.

"Построенные заводом квартиры будут предназначены для компетентных и квалифицированных специалистов, в которых есть востребованность у предприятия. Это будет выкуп жилья по номинальной стоимости в течение десяти лет работы на предприятии. Летом мы уже должны рассмотреть рекомендации и принять заявки желающих вступить в данную программу, а также определиться, кто станет владельцами новых квартир", - добавил он.

По вопросам строительства дома еженедельно проходят совещания, раз в месяц на них приглашаются дольщики. Вся информация доводится до них в полной мере: что происходит на стройке в настоящий момент, какие работы ведутся, какие завершены. Окончательно остановлен процесс выхода и расторжения договоров долевого участия со стороны будущих жильцов.

Глава города Александр Щелоков отметил, что без личного участия Олега Лавричева, главного акционера АПЗ Игоря Ашурбейли и совета директоров АПЗ строительство дома не было бы завершено.

"Наша принципиальная позиция – не должно быть ни одного недостроенного дома. Мы не будем начинать в городе ничего нового, пока не будет возведено то, что строится. В Нижегородской области, к сожалению, есть примеры с обманутыми дольщиками. К счастью, в Арзамасе такие ситуации пока не допущены", - сказал Александр Щелоков.

В пресс-службе отметили, что в регионе это единственный проект, когда предприятие вложило собственные средства в городскую новостройку. По плану многоэтажный дом будет сдан осенью текущего года.