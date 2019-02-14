Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне 22-23 февраля Культура и отдых

Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне 22-23 февраля 2019 года. Об этом сообщает нижегородский филиал РТРС.

На телебашне будет воспроизводиться тематический световой сценарий, разработанный специально ко Дню защитника Отечества.

По словам директора нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина, праздничная подсветка будет работать 22 февраля с 18:00 до 02:00 и 23 февраля с 18:00 до 00:00.

Напомним, сбои в трансляции теле- и радиоканалов возможны в Нижегородской области из-за солнечной активности с 20 февраля по 16 марта.