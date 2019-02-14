"23 февраля – это праздник достойных и сильных людей", - Евгений Лебедев Общество

"23 февраля – это праздник достойных и сильных людей", - поздравил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев с Днем защитника Отечества.

"На долю нашей страны не раз выпадали тяжелые испытания, но никто не смог подчинить ее своей воле, поставить на колени. На пути врага несокрушимой стеной вставали наши воины, настоящие герои, готовые отдать жизнь за Родину, за своих родных и близких. Благодаря их героизму и самоотверженности Россия стала сильным и свободным, независимым и единым государством.

23 февраля – это праздник всех, кто верно служил и служит России, праздник достойных и сильных людей, настоящих патриотов. Во все времена защита Родины была почетной обязанностью и делом чести каждого мужчины.

Традиции российского воинства с честью и достоинством продолжает нынешнее поколение защитников Отечества. Это не только мужчины, но и женщины, которые выбрали столь мужественную профессию.

В этот день – слова благодарности нашим ветеранам, воинам запаса, тем, кто сегодня несет боевую вахту, и кто только готовится вступить в ряды Российской Армии. Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой России.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и службе, благополучия, мира и добра", - говорится в поздравлении.